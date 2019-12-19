2019-12-19T10:20:50+03:00
Общество

Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства

Им стал Михаил Романычев
Вероника ПАНИНА
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Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласовало кандидатуру Михаила Романычева для назначения на должность директора департамента строительства и архитектуры. Об этом губернатора Владимира Сипягина уведомил официльным письмом глава Минстроя Владимир Якушев.

Предыдущую кандидатуру, представленную администрацией области в Минстрой, там не согласовали, временно обязанности директора департамента строительства исполняла Надежда Долинская. Михаил Романычев сменит ее на этом посту после оформления необходимых документов.

Михаил Романычев с 2007 по 2012 год возглавлял департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, был председателем Градостроительного Совета при департаменте архитектуры. Затем несоколько последних лет работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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