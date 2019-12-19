2019-12-19T10:09:44+03:00
Происшествия

Муромлян, которые вынесли из ДК полтора миллиона рублей, лишили свободы

После кражи первый преступник купил себе машину, а второй - наркотики
Валерия ПРОНИНА
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18 декабря Муромский городской суд вынес приговор в отношении местных жителей 1975 и 1989 годов рождения. По данным УМВД по Владимирской области, в феврале из кассы местного Дворца культуры украли почти полтора миллиона рублей.

Через несколько дней преступников задержали. Один из обвиняемых работал во Дворце и знал о том, что в кассе лежит крупная сумма. Он рассказал об этом другу, они разработали план и ночью 23 февраля зашли в ДК через запасной проход. После кражи первый преступник купил себе машину и оформил право собственности на сожительницу, а второй - наркотики.

Часть похищенных денег - 495 тысяч рублей - оперативники изъяли в ходе обыска. Одному назначили четыре года с отбыванием в колонии строгого режима. Второму - три года в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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