2019-12-18T15:37:03+03:00
Происшествия

Иностранец попался на даче взятки полицейскому

Он предложил двадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Как рассказали в СУ СК России по Владимирской области, в ноябре в Гороховецком районе полиция задержала иностранца, у которого не оказалось документов, подтверждающих, что в Россию он приехал законно. Жителя зарубежья доставили в миграционный пункт полиции, чтобы составить протокол. Но молодой человек очень просил не оформлять документы и не направлять дела в суд, иначе его выдворили бы из страны. Чтобы договориться с сотрудником, он предлагал ему заплатить, а слова о том, что дача взятки – преступление, игнорировал. Подписав протокол, иностранец вышел из кабинета, но вскоре вернулся и выложил на стол сотрудника миграционной службы двадцать тысяч рублей. К его сожалению, сотрудник миграционной службы взятку не принял, а иностранцу предъявили обвинение в покушение на дачу взятки. Обвиняемый, который арестован, признал свою вину и раскаялся. Ему грозит штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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