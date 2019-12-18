2019-12-18T12:36:34+03:00
Спорт

Тяжелоатлеты Владимирской области завоевали 13 медалей в Архангельске

Там проходил Межрегиональный турнир «Белые Ночи» памяти В. И. Алексеева
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали выиграли тяжелоатлеты Владимирской области на Межрегиональном турнире «Белые Ночи» памяти В. И. Алексеева среди юношей и девушек 11-15 лет, прошедшего в Архангельске.

Первые места завоевали Вадим Голиков (весовая категория «33 кг»), Андрей Чудков (весовая категория «35 кг»), Артём Горбаченко (весовая категория «37 кг»), Артём Литвинов (весовая категория «45 кг»), Максим Москалёв (весовая категория «49 кг»), Денис Федотов (весовая категория «61 кг») и Эрик Назарян (весовая категория «89 кг»).

Вторые места заняли Максим Александров (весовая категория «33 кг») и Даниил Горбаченко (весовая категория «33 кг»).

Третьи места - у Никиты Матчина (весовая категория «37 кг») и Андрея Смелянца (весовая категория «55 кг»).

Кроме того, Денис Федотов и Эрик Назарян выиграли «серебро» и «бронзу» соответственно в абсолютном первенстве среди юношей 11-15 лет.

Наставниками спортсменов являются тренеры Андрей Стешин и Ольга Хаврошина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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