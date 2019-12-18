В администрации Александровского района может появиться должность заместителя районного менеджера по экологии
Инициативная группа активистов города Александрова, борющаяся за закрытие городской свалки, выступила с предложением ввести новую должность в районной администрации - заместителя районного менеджера по экологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Александровского района.
По мнению активистов, специалист по экологии поможет быстрее решать проблемы в федеральных и областных ведомствах. Кроме того, введение отдельного должности заместителя главы администрации по экологии придаст статусности в преговорах с инвесторами.
О реакции на предложение активистов пресс-служба администрации Александровского района не сообщает.
ИСТОЧНИК KP.RU