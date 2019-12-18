В администрации Александровского района может появиться должность заместителя районного менеджера по экологии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-18T11:30:05+03:00

На этом настаивают местные экоактивисты

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Инициативная группа активистов города Александрова, борющаяся за закрытие городской свалки, выступила с предложением ввести новую должность в районной администрации - заместителя районного менеджера по экологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Александровского района.

По мнению активистов, специалист по экологии поможет быстрее решать проблемы в федеральных и областных ведомствах. Кроме того, введение отдельного должности заместителя главы администрации по экологии придаст статусности в преговорах с инвесторами.

О реакции на предложение активистов пресс-служба администрации Александровского района не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU