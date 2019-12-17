По Владимиру снова прокатилась волна звонков о бомбах в зданиях администраций и вокзалов
Взрывных устройств ни в мэрии, ни на вокзале не обнаружено
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17 декабря во второй половине дня по Владимиру прокатилась очередная волна звонков от неизвестных о заложенных по городу взрывных устройствах. Эвакуации прошли в мэрии города Владимира и железнодорожном вокзале.
Полиция проверила оба здания, взрывных устройств ни в мэрии, ни на вокзале найдено не было. Также известно, что звонки о бомбах поступали в пятую городскую больницу и арбитражный суд региона.
ИСТОЧНИК KP.RU