По Владимиру снова прокатилась волна звонков о бомбах в зданиях администраций и вокзалов

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-17T16:06:51+03:00

Взрывных устройств ни в мэрии, ни на вокзале не обнаружено

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17 декабря во второй половине дня по Владимиру прокатилась очередная волна звонков от неизвестных о заложенных по городу взрывных устройствах. Эвакуации прошли в мэрии города Владимира и железнодорожном вокзале.

Полиция проверила оба здания, взрывных устройств ни в мэрии, ни на вокзале найдено не было. Также известно, что звонки о бомбах поступали в пятую городскую больницу и арбитражный суд региона.

ИСТОЧНИК KP.RU