Теплосети ковровского военного городка передадут в концессию

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-17T15:09:55+03:00

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В Коврове прошло внеочередное заседание местного горсовета, посвященное проблемам муниципальной тепловой компании МУП "ЖЭТ". Глава города Юрий Морозов сообщил, что на данный момент предприятие накопило 64 миллиона рублей долгов, в следующем году сумма может достигнуть 80 миллионов рублей. Выяснилось, что сложности возникли из-за многоквартирных домов и двух котельных в районе Ковров-8, переданных по решению суда муниципалитету два года назад от Министерства обороны РФ. Недвижимость отдали без земельных участков, потому выставить рыночные цены на отопление МУП "ЖЭТ" не смог.

Спустя два года Минобороны согласовало передачу земельных участков городу. Потому МУП "ЖЭТ" может выставить котельные на продажу. Глава города Юрий Морозов усомнился в том, что кто-то будет покупать убыточный актив, поэтому предложил сдать его в концессию. Потенциальный концессионер ООО "Владимиртелогаз" поставил условие, что заберет не только котельные МУП "ЖЭТ", но и сети МУП "Жилэкс". При этом тариф должен подняться на 7%.

Депутаты горсовета приняли к сведению представленную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU