Камешковский умелец сел за изготовление пистолета

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-17T12:03:19+03:00

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В ноябре прошлого года житель Камешково своими руками переделал сигнальный пистолет в огнестрельный, а потом, хоть и не пользовался им, хранил у себя в гараже и периодически брал с собой в поездки на машине. В середине января прошлого года автомобиль под его управлением остановили полицейские и нашли оружие. Приговором Камешковского районного суда горожанин осужден за незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия. Камешковец проведет в колонии-поселении три года и один месяц. Кроме того, ему предстоит заплатить сто тысяч рублей штрафа. Реальный срок мужчине дали не случайно: у него уже была условная судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU