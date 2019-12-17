Россельхознадзор уничтожил 2,5 тонны товаров из владимирского магазина "Светофор"

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-17T11:14:55+03:00

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Управление Россельхознадзора провело масштабную проверку продукции сети магазинов "Светофор" во Владимирской области. По ее итогам было уничтожено 2,5 тонны товаров. Выяснилось, что молочная продукция продавалась без сопроводительной документации. Кроме того, ряд товаров прошли исследование в испытательном центре ФГБУ "ВНИИЗЖ". Выяснилось, что сметана "Деревня Счастливо", молоко и масло "Крестьянское" из Московской области, а также сыр "Эдам" из Ярославской области - фальсификаты с растительными жирами. В закуске "Домашней", сервелате "Европейском", тефтелях "Нежных" и щековине из Санкт-Петербурга и Московской области найдены бактерии группы кишечной палочки.

Сеть магазинов "Светофор" принадлежит ивановской фирме ООО "Торгсервис 37". Ее супермаркеты эконом-класса работают во Владимире, Александрове, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Гороховце, Коврове, Петушках, Лакинске, Камешково и микрорайоне Юрьевец. Сеть начала работать во Владимирской области весной 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU