Депутаты Заксобрания Владимирской области 18 декабря обсудят бюджет на 2020 год и ситуацию вокруг скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-17T09:43:12+03:00

На этой неделе пройдет последнее в этом году заседание ЗС

Изменить размер текста: A A

18 декабря состоится последнее заседание Законодательного собрания Владимирской области в 2019 году. Всего в повестке 11 вопросов.

Из них стоит выделить особо три вопроса. Во-первых, депутаты примут во втором чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. После него контуры бюджета оформятся практически на 100 процентов. Какие-либо изменения уже могут произойти лишь в следующем году и будут связаны с поступлениями федеральных средств в регион. Во-вторых, депутаты обсудят ситуацию на станции скорой помощи 33 региона. Вопрос звучит так: "О мерах по урегулированию ситуации в ГБУЗ ВО "Станция скорой медицинской помощи г. Владимира".

Наконец, в конце заседания представители ЗС должны обсудить закон "О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Владимира и его площади". Возможно, речь коснется и лесопарковой части парка "Дружба", вокруг которой в последнее время постоянно ведутся разговора. Местные жители опасаются, что на ней могут начать строить дома, но мэрия всячески от этого открещивается.

ИСТОЧНИК KP.RU