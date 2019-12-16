2019-12-16T17:46:08+03:00
Происшествия

В Камешкове двое мужчин воровали с фермы конструкции для привязки скота

Они хотели сдать их в пункт приема лома
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего камешковца и 33-ковровчанина. Мужчины обвиняются в краже.

По данным УМВД по Владимирской области, в сентябре этого года в полицию обратились работники фермы: с территории кто-то ворует металлические конструкции для привязки скота.

Оперативники задержали воришек в пункте приема лома. В их автомобиле как раз лежали те самые конструкции. Мужчины, заранее узнав, какие помещения фермы пустуют, дважды приезжали на ферму.

В ходе следствия также установлено, что один из мужчин несколько недель назад на этой ферме украл 100 кг труб и листы кровельного железа.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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