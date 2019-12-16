В Камешкове двое мужчин воровали с фермы конструкции для привязки скота
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего камешковца и 33-ковровчанина. Мужчины обвиняются в краже.
По данным УМВД по Владимирской области, в сентябре этого года в полицию обратились работники фермы: с территории кто-то ворует металлические конструкции для привязки скота.
Оперативники задержали воришек в пункте приема лома. В их автомобиле как раз лежали те самые конструкции. Мужчины, заранее узнав, какие помещения фермы пустуют, дважды приезжали на ферму.
В ходе следствия также установлено, что один из мужчин несколько недель назад на этой ферме украл 100 кг труб и листы кровельного железа.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU