2019-12-15T16:22:19+03:00
Общество

Жители Владимирской области устроили флешмоб у Белого дома

Они протестует против строительства трассы М-12
Елена Масленникова
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Жители Судогодского района выступают против строительства М-12 на территории из участковЖители Судогодского района выступают против строительства М-12 на территории из участковФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Жители нескольких населенных пунктов Судогодского района продолжают выступать против строительства скоростной трассы М-12, которая должна соединить Москву и Казань. Дело в том, что 36-километровый участок дороги должен пройти по территории их земель, и многие дома пойдут под снос. Жители Кадыево, Гридино, Фрязино, Боковино, Танковижа, Улыбышево уже выходили на одиночные пикеты к зданию Судогодской администрации, а теперь отправились к Белому дому. Строительство скоростного автобана М-12 планируют начать уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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