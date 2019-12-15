Владимирец предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-15T15:09:05+03:00

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Житель Владимира работал прорабом в строительной организации. В июне этого года он отправился в командировку в Гороховец на один из объектов. Там трудилась бригада из иностранных граждан. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в ходе полицейского рейда среди мигрантов был выявлен иностранец, который не имел регистрации и трудового договора. Чтобы уйти от ответственности, житель Владимира предложил стражу порядка взятку в размере 5 тысяч рублей, но тот отказался. Владимирцу теперь может грозить либо штраф до 200 тысяч рублей, либо реальный срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU