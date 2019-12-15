На остановке "Улица Полины Осипенко" бездомные собаки покусали бабушку

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-15T13:10:51+03:00

Владимирцы жалуются на обнаглевших псов, которые бросаются на людей в разных районах города

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Сегодня, 15 декабря, во владимирской подслушке появилась очередная история про нападение бездомных животных на человека. Со слов очевидцев, на этот раз жертвой четвероногих бродяг стала пенсионерка. Собаки напали на бабушку в районе остановки "Ул.Полины Осипенко", около дома №45. Вот что пишут очевидцы.

- Остановка Полины Осипенко! Во дворах аккуратнее...Пенсионерку покусали. Пришлось одной псине голову лопатой "дрифтануть"!

Жители домов на Мира пишут, что эта же свора собак орудует на детской площадке за зданием бывшего гипермаркета "Самбери".

- Мы с площадки тогда ушли. Стояла собака с костью, смотрела на нас. Я сразу собралась и ушла, а собака пошла кость в песочницу зарывать, - рассказала Анна.

Владимирцы пишут, что в сквере на улице Чайковского тоже периодически появляются злые псы.

- Пару недель назад спортом занимался и бежал через парк на Чайковского. Так на меня одна псина бездомная ломанулась, пришлось забраться на турник и висеть, пока это неадекватное лохматое не уйдет,- поделился Иван.

- Вчера я специально сняла на телефон, как в парке на Чайковского человек с рюкзаком проходил мимо детской площадки и вынужден быть спасаться бегством, потому что собаки его за ноги хватали. Сняла специально, чтобы к своему обращению приложить, была на площадке 30 мин и 2 случая агрессии на моих глазах, - рассказала Антонина.

А еще были зафиксированы случаи нападения на людей около 39 школы на Нижней Дуброве. Там псина набросилась на восьмиклассника, а потом на учителя истории.

ИСТОЧНИК KP.RU