СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-15T12:01:46+03:00

При пожаре в общаге на Добросельской пострадал мужчина Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

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15 декабря, в начале девятого утра, в общежитии на улице Добросельской загорелась комната. Спасатели эвакуировали 6 человек. Еще одному пострадавшему понадобилась госпитализация. Мужчина отравился угарным газом. С ожогами он был отправлен в больницу. Причина возгорания устанавливается. Огонь тушили 9 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU