За изготовление огнестрела камешковец получил реальный срок

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-15T11:30:39+03:00

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В ноябре 2018 года местный умелец переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие. Самодел он хранил у себя в гараже, но иногда брал с собой и держал в автомобиле. В середине января 2019 мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Осматривая машину, они обнаружили и изъяли пистолет. Ранее мужчина уже имел условный срок за подобное преступление. Поэтому на этот раз суд назначил местному "левше" 3 года и 1 месяц реального срока в колонии-поселения и штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU