2019-12-15T11:30:39+03:00
Происшествия

За изготовление огнестрела камешковец получил реальный срок

Ранее за аналогичное преступление мужчина уже имел условный срок
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года местный умелец переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие. Самодел он хранил у себя в гараже, но иногда брал с собой и держал в автомобиле. В середине января 2019 мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Осматривая машину, они обнаружили и изъяли пистолет. Ранее мужчина уже имел условный срок за подобное преступление. Поэтому на этот раз суд назначил местному "левше" 3 года и 1 месяц реального срока в колонии-поселения и штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей
На остановке "Улица Полины Осипенко" бездомные собаки покусали бабушку
При пожаре в общаге на Добросельской пострадал мужчина
За изготовление огнестрела камешковец получил реальный срок
Под Владимиром пенсионера переехали два автомобиля
Новый главврач ОКБ Игорь Бондаренко не планирует менять команду
На пожаре в многоквартирном доме во Владимире спасли 14 человек, в том числе 3 детей
За 4 месяца во Владимире поймали больше 100 бездомных собак
В ночь на 15 декабря во Владимирской области ограничат движение транспорта
В Петушинском районе тушили пожар в частном доме
Владимирская область попала в ТОП-5 регионов с острой нехваткой медиков
Губернатор прокомментировал внезапный отпуск врио вице-губернатора Александра Байера
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил должникам Гусь-Хрустального, как оплатить за электроэнергию
Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося владимирского специалиста по древнерусской архитектуре Николая Воронина
Во Владимирской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут только летом
Вице-губернатор Александр Байер ушел в отпуск до конца года