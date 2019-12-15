Под Владимиром пенсионера переехали два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-15T10:01:55+03:00

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Авария случилась 14 декабря, в пятом часу вечера, на шестом километре дороги Владимир - Юрьев-Польский. 83-летний пенсионер с велосипедом переходил дорогу в неустановленном месте. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель кроссовера "Фольксваген Тигуан" не заметил в темноте пожилого мужчину и сбил его. Вслед за иномаркой ехал еще один автомобиль - "Ниссан". Хозяин "японца" не успел затормозить и проехался по дедушке еще раз. Пенсионер скончался на месте.Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU