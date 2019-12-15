2019-12-15T09:19:12+03:00
Общество

Новый главврач ОКБ Игорь Бондаренко не планирует менять команду

Игорь Владимирович Бондаренко приехал из Обнинска
Елена Масленникова
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Главврач Бондаренко не планирует кадровых перестановок в ОКБГлавврач Бондаренко не планирует кадровых перестановок в ОКБФото: Елена Масленникова
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Новый главный врач Областной клинической больницы Игорь Владимирович Бондаренко вступил в должность 4 декабря. После его назначения в ряде источников появились сообщения, что новоиспеченный руководитель ОКБ пригласил на должность своего заместителя бывшего главврача 2 роддома Веру Плашкевич. Именно 4 декабря она покинула родильный дом. Ее место занял Сергей Телегин. Однако Игорь Бондаренко рассказал журналистам, что он не приглашал Веру Плашкевич на работу в ОКБ.

- Я не работал с Верой Евгеньевной, но я с ней сталкивался в Обнинске на городском собрании. Я ее на работу в ОКБ не приглашал, - рассказал Игорь Бондаренко.

Кроме того, новый главврач заявил, что не планирует делать какие-либо перестановки в ведущем лечебном учреждении области. И увольнять тоже пока никого не собирается.

- Я не сторонник американской системы формирования команды. Руководитель должен делать так, чтобы все, кто есть, поверили в меня и работали со мной. Есть люди, которые могут приехать, но это же владимирская земля, пусть владимирцы работают. Посмотрим, как они будут справляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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