2019-12-15T00:11:17+03:00
Происшествия

На пожаре в многоквартирном доме во Владимире спасли 14 человек, в том числе 3 детей

Пострадал мужчина 1972 года рождения
Алена Смирнова
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14 декабря в 20.45 на пульт диспетчера регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире на улица Балакирева. Загорелась квартира на первом этаже. Полностью пожар был ликвидирован в 21.19, выгорело 10 квадратных метров жилплощади.

Из дома сотрудники МЧС спасли 14 человек, в том числе 3 детей, а также эвакуировали 3 человек, включая 1 ребенка. Людей спасали при помощи трехколенной лестницы, а также с спасательных масок, подключенных к аппаратам пожарных.

На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения. Он отравился продуктами горения и получил ожоги. В региональном МЧС уточняют, что пострадавший не является хозяином квартиры, в которой произошел пожар. Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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