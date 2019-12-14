В ночь на 15 декабря во Владимирской области ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-14T14:26:18+03:00

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В ночь на 15 декабря, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, на 167 км трассы М-7 «Волга» во Владимирской области введут краткосрочные ограничения. С 0.00 до 0.40 движение на участке трассы в районе деревни Колокша приостановят. Там будут монтировать надземный пешеходный переход. Объезд возможен через Лакинск, Собинку, Улыбышево и развязку на 185 км М-7 «Волга», сообщают дорожники.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU