В Петушинском районе тушили пожар в частном доме

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-14T14:15:07+03:00

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В 22.33 13 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Городище Петушинского района.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU