В Петушинском районе тушили пожар в частном доме
ЧП произошло в поселке Городище
Изменить размер текста:
В 22.33 13 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Городище Петушинского района.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.
Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU