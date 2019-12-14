Владимирская область попала в ТОП-5 регионов с острой нехваткой медиков

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-14T11:21:48+03:00

Меньше, чем у нас, врачей только в Курганской, Псковской областях и в Чечне

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Издание «Новые Известия» проанализировало данные по нехватке медицинских специалистов в субъектах страны. Оказалось, что «есть регионы, где врачей так мало, что сокращения и оптимизация несет в себе прямую угрозу здоровью населения».

В первой пятерке антирейтинга, а именно на четвертом месте, оказалась Владимирская область. У нас обеспеченность врачами составляет 27,7 человек на каждые 10 тысяч населения.

Меньше чем у нас, врачей только в Курганской, Псковской областях, а также в Чечне.

Помимо этого, 33 регион попал на 7 строчку рейтинга смертности населения. Во Владимирской области на 1000 населения количество умерших составляет 16,08 человек.

Как итог, мы разместились на 77 строчке из 85 возможных всего рейтинга анализа состояния медины, оказавшись в аутсайдерах и в десятке худших.

ИСТОЧНИК KP.RU