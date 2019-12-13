Губернатор прокомментировал внезапный отпуск врио вице-губернатора Александра Байера

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-13T19:56:54+03:00

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О том, что врио вице-губернатора Александр Байер, курирующий сферу ЖКХ, отправился в отпуск до конца уходящего 2019 года, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. Вчера, 12 декабря, депутаты ЗакСобрания не согласовали его кандидатуру на пост вице-губернатора, сославшись на то, что сначала нужно дождаться результатов мусорной реформы во Владимирской области. И вот сегодня, в рамках рабочей поездки по социально значимым объектам областной столицы, губернатор высказал свое мнение относительно вчерашней ситуации.

- На какой срок переносится дата рассмотрения его кандидатуры - непонятно. Было озвучено, что депутаты хотят посмотреть итоги мусорной реформы. А потом им захочется подвести итоги отопительного периода, а в январе мы захотим оценить итоги посевной, а потом итоги летнего отдыха детей в детских лагерях. Надо принимать решение. Я б этом сказал. Нечего тут рассусоливать. Устраивает-устраивает, не устраивает-не устраивает. Я озвучивал показатели на ЗакСобрании. Мы по блоку Александра Александровича Байера в числе лидеров по России. И даже высказывания депутатов это подтвердили. Ну и чего тут ждать? Можно бесконечно ждать. Тогда вопрос. А имеет ли смысл ходить на утверждения в ЗС, которые ничем не заканчиваются? - подчеркнул Владимир Сипягин.

Так выйдет ли Александр Байер из отпуска? Некоторые источники сообщают, что вряд ли. А вот что ответил губернатор.

- Отпуск и его продолжительность - это его личное решение. Поэтому выйдет - не выйдет, давайте спросим у него. Но определенные комментарии он уже дал в ЗакСобрании. Он уже сказал, что все свои возможности, желания и усилия он приложил, чтобы повысить качество жизни жителей Владимирской области, и за все это он получил порку. Какой настрой у него работать? Об этом надо подумать депутатам ЗакСобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU