Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося владимирского специалиста по древнерусской архитектуре Николая Воронина

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-13T15:21:44+03:00

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Сегодня 115 лет исполнилось со дня рождения выдающегося специалиста по древнерусской архитектуре, археолога Николая Воронина. Он родился 13 декабря 1904 года во Владимире. После окончания Владимирской гимназии он закончил ЛГУ, долгое время работал в Москве. Проводил раскопки во Владимире, Ярославле, Суздале, Ростове и Переяславле-Залесском.

Николай Воронин - автор ряда монографий об истории древнерусской архитектуры и научно-популярных книг. Двухтомник "Зодчество Северо-Восточной Руси" до сих пор считается непревзойденным комплексным исследованием по истории русской архитектуры XII-XV веков. Популярная книга "Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польский" выдержала несколько переизданий в советское время.

ИСТОЧНИК KP.RU