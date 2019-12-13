Во Владимирской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут только летом

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-13T15:08:13+03:00

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Во Владимирской области утвержден предельный рост платы за коммунальные услуги в 2020 году. Повышение тарифов произойдет один раз летом. Обычно тарифы на услуги ЖКХ увеличиваются два раза: летом и зимой.

Все тарифы во Владимирской области с 1 июля 2020 года не могут подорожать более, чем на 5,6%. Эта планка установлена Указом Правительства РФ. По данным департамента ЖКХ администрации Владимирской области, максимальный рост в 5,6% сложится только у 5052 жителей области (0,4% от общей численности).

По расчетам департамента цен и тарифов средний рост по видам коммунальных ресурсов сложится следующим образом

- тепловая энергия - 3,8%;

- холодная вода - 2,6%;

- водоотведение - 3,6%;

- электроэнергия - 4,9% (в пределах соцнормы),

- 3,9% (сверх соцнормы);

- природный газ - 3,0%;

- сжиженный газ - 2,1% (баллонный газ),

- 5,6% (емкостной газ).

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области отмечает, что несмотря на инвестиции в коммунальную инфраструктуру 40 муниципальных образований в рамках заключенных концессий, впервые за последние 5 лет ни в одном муниципальном образовании области не произойдет превышения максимально допустимого роста совокупной коммунальной платы. При этом на территории 18 муниципальных образований области с целью соблюдения ограничений по росту коммунальной платы будет реализован механизм субсидирования граждан. Плановые расходы местных бюджетов на эти цели оценивается в 17,71 миллионов рублей. Такой механизм действует с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU