Во Владимире росгвардейцы задержали похитителей проводов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-13T14:11:12+03:00

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Нарушителей задержали днем 12 декабря в овраге около жилого дома на улице Большая Нижегородская. Проезжая мимо во время патрулирования, сотрудники Росгвардии заметили двух подозрительных граждан. Подойдя поближе, росгвардейцы увидели, что в костре лежат обрезанные провода из цветного металла, и два приятеля не смогли объяснить, откуда они взялись. Как предполагают правоохранители, шестидесятилетний владимирец, ранее судимый, и его сорокасемилетний знакомый без определенного места жительства пытались украсть провода и уже успели срезать около 100 килограмм проводов.

ИСТОЧНИК KP.RU