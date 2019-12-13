Ковровские пожарные спасли кота из горящего дома

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-13T13:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Огонь вспыхнул в одноэтажном доме на две семьи на улице Каменной днем 13 декабря. Девушка, находившаяся дома, когда загорелось здание, сумела выбраться через окно, поскольку около дверей бушевало пламя. А вот хозяйский любимец Тайсон спрятался, испугавшись пожара, и сам выбраться не сумел. Когда приехали пожарные, горела уже половина дома внутри, чердак и кровля, была опасность, что вот-вот вспыхнет и вторая половина здания. С огнем боролись сразу в нескольких местах: одно звено работало внутри дома, два звена боролись с огнем на крыше, а другие пожарные защищали от огня уцелевшую часть дома. В итоге выгорело 150 квадратных метров площади, сгорела одна половина дома изнутри и вся кровля. Скорее всего, пожар начался из-за электрооборудования в коридоре, работавшем в аварийном режиме. Пока пожарные тушили огонь, они обнаружили кота, надышавшегося угарным газом и еле живого. Пожарные дали питомцу подышать кислородом из дыхательного аппарата, отпоили водой и вернули хозяевам. К моменту их отъезда пушистый Тайсон пришел в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU