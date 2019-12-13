Приватизируемый ГУП "Тепличный" взял кредит на 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-13T11:20:50+03:00

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Владимирский филиал "Московского индустриального банка" во Владимире открыл ГУП "Тепличному" кредитную линию на 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на "покрытие затрат, связанных с основной деятельностью", то есть не на покупку оборудования или расширение производства, а на продолжение работы в текущем режиме.

Чтобы дать кредит государственному предприятию, банку пришлось участвовать в конкурсе. При этом, "МИнБанк" заявляет, что "комбинат является одним из наиболее эффективных предприятий Владимирской области и обеспечивает работой 440 человек".

Начальник операционного офиса Владимирского регионального управления ПАО "МИнБанк" Сергей Озерянский заявил, что "банк всегда активно кредитовал предприятия молочного и мясного животноводства, а также перерабатывающие сельхозпроизводства во Владимирской области", а также выразил уверенность в том, что сотрудничество с ГУП "Тепличный" продолжится по другим направлениям.

Кредит выдан на 9 месяцев. Напомним, уже в 2020 году ГУП "Тепличный" должен пройти процедуру приватизации.

ИСТОЧНИК KP.RU