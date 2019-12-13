Приватизируемый ГУП "Тепличный" взял кредит на 100 миллионов рублей
Владимирский филиал "Московского индустриального банка" во Владимире открыл ГУП "Тепличному" кредитную линию на 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на "покрытие затрат, связанных с основной деятельностью", то есть не на покупку оборудования или расширение производства, а на продолжение работы в текущем режиме.
Чтобы дать кредит государственному предприятию, банку пришлось участвовать в конкурсе. При этом, "МИнБанк" заявляет, что "комбинат является одним из наиболее эффективных предприятий Владимирской области и обеспечивает работой 440 человек".
Начальник операционного офиса Владимирского регионального управления ПАО "МИнБанк" Сергей Озерянский заявил, что "банк всегда активно кредитовал предприятия молочного и мясного животноводства, а также перерабатывающие сельхозпроизводства во Владимирской области", а также выразил уверенность в том, что сотрудничество с ГУП "Тепличный" продолжится по другим направлениям.
Кредит выдан на 9 месяцев. Напомним, уже в 2020 году ГУП "Тепличный" должен пройти процедуру приватизации.
ИСТОЧНИК KP.RU