Муромская прокуратура наказала регионального мусорного оператора за отсутствие забора вокруг свалки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-13T10:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Муромская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении эколога местной фирмы ООО "Эко-Транс". Ему грозит штраф за то, что городская свалка с двух сторон не огорожена валом, рвом или забором.

По данным надзорного ведомства, территория свалки должна иметь "ограждение или осущительную траншею глубиной 2 метра, или вал". Кроме того, прокуратура указывает на отсутствие асфальта в хозяйственной зоне свалки.

Напомним, ООО "Эко-Транс" является региональным мусорным оператором в зоне № 3 Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU