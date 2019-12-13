2019-12-13T10:47:00+03:00
Общество

Муромская прокуратура наказала регионального мусорного оператора за отсутствие забора вокруг свалки

Штраф грозит экологу компании
Сергей МОРКОВКИН
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Муромская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении эколога местной фирмы ООО "Эко-Транс". Ему грозит штраф за то, что городская свалка с двух сторон не огорожена валом, рвом или забором.

По данным надзорного ведомства, территория свалки должна иметь "ограждение или осущительную траншею глубиной 2 метра, или вал". Кроме того, прокуратура указывает на отсутствие асфальта в хозяйственной зоне свалки.

Напомним, ООО "Эко-Транс" является региональным мусорным оператором в зоне № 3 Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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