Владимирский шахматист представит 33 регион на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-12T14:36:06+03:00

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Юный владимирец Ярослав Веселов стал победителем финала Кубка России по классическим шахматам среди детей до 13 лет и получил путёвку на первенство Европы, которое пройдёт летом 2020 года.

Финал Кубка России состоялся в Подмосковье с 4 по 11 декабря. В турнире участвовали 64 человека в трёх возрастных категориях: до 11, 13 и 15 лет. Владимирскую область представляли трое шахматистов. Кроме Ярослава Веселова, на турнире хорошо себя показала Варвара Пономарёва, занявшая третье место среди детей до 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU