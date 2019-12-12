Во Владимире мусорное предприятие скрыло налогов на 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-12T14:32:36+03:00

Вместе с пени и штрафами задолженность составила 10 миллионов рублей

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Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении гендиректора ООО ПКФ "ВладВторПласт", обвиняемого в сокрытии налогов.

По версии следствия, гендиректор вступил в должность в марте 215 года. Предприятие к тому моменту занималось обработкой отходов и ломом пластмасс. Практически сразу на предприятии начались случаи нарушения налогового законодательства. В итоге, он сокрыл налогов на сумму шесть миллионов рублей, а с учетом пени и штрафов составила свыше 10 миллионов рублей.

Даже после того, как инкассаторы начали принудительно взыскивать средства со счетов общества, руководитель продолжил нарушать закон и производил расчеты с основными контрагентами в обход государственного финансового контроля.

В настоящее время предприятие прекратило фактическую деятельность. Генеральный директор признал вину и раскаялся, но все равно предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU