Во Владимире мусорное предприятие скрыло налогов на 6 миллионов рублей
Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении гендиректора ООО ПКФ "ВладВторПласт", обвиняемого в сокрытии налогов.
По версии следствия, гендиректор вступил в должность в марте 215 года. Предприятие к тому моменту занималось обработкой отходов и ломом пластмасс. Практически сразу на предприятии начались случаи нарушения налогового законодательства. В итоге, он сокрыл налогов на сумму шесть миллионов рублей, а с учетом пени и штрафов составила свыше 10 миллионов рублей.
Даже после того, как инкассаторы начали принудительно взыскивать средства со счетов общества, руководитель продолжил нарушать закон и производил расчеты с основными контрагентами в обход государственного финансового контроля.
В настоящее время предприятие прекратило фактическую деятельность. Генеральный директор признал вину и раскаялся, но все равно предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU