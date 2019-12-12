31 декабря во Владимирской области будет выходным днем

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-12T11:56:44+03:00

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Сегодня стало известно, что во Владимирской области 31 декабря будет нерабочим днем. Губернатор Владимир Сипягин вечером 11 декабря подписал указ о переносе рабочего дня на 28 декабря, субботу. Как он написал в своих социальных сетях, это сделано по многочисленным просьбам жителей Владимирской области.

Таким образом, предновогодняя рабочая неделя станет шестидневной - с понедельника по субботу. Затем 29 декабря - выходной, 30 декабря - рабочий день и с 31 декабря по 8 января - новогодние каникулы.

Подобные решения уже приняты в нескольких регионах Российской федерации, перенос рабочего дня - это полномочия субъекта РФ. Кто и как будет работать 30 декабря - вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU