В Муромском районе при пожаре погиб мужчина, другой с ожогами отправлен в больницу
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем
В Муромском районе при пожаре погиб мужчина, другой госпитализированФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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11 декабря, около 7 часов вечера, в Муромском районе, в деревне Кондраково, на улице Зеленой в малоэтажке загорелась квартира. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 15 кв.метров. Пострадала внутренняя отделка и в соседней квартире. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили тело мужчины 1967 года рождения. Еще одного мужчину с ожогами госпитализировали в больницу. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU