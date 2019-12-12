Муромлянин украл женскую сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-12T11:48:47+03:00

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63-летняя муромлянка обратилась в полицию с заявлением о краже сумки. Она рассказала, что пока разглядывала обновки в торговом центре, у нее украли ридикюль с 11 тысячами рублей. Вора полиция вычислила по камерам видеонаблюдения. Им оказался неоднократно судимый муромлянин. Он признался, что найденные в дамской сумочке зарядники для телефона и кошелек он продал, а деньги потратил. Общий ущерб от его противоправных действий составил 16 тысяч 100 рублей. Местному жителю грозит до 6 лет реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU