За пропаганду территоризма иностранец получил больше 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-12T10:25:50+03:00

Будучи сторонником ИГИЛ, запрещенной в России, мужчина убеждал других в правильности этой идеологии

Изменить размер текста: A A

Находясь под арестом в кольчугинском следственном изоляторе, 22-летний гражданин иностранного государства вел открытую пропаганду деятельности ИГИЛ, запрещенной в России. Молодой парень убеждал сокамерников, что идеология этой террористической организации верная. Сотрудники УФСБ по Владимирской области этот факт пресекли. 2-ой Западный окружной военный суд назначил иностранцу наказание в виде 9 лет и 6 месяцев тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU