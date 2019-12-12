Во Владимире сгорел трехквартирный дом: пятеро человек, включая ребенка, выбрались самостоятельно

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-12T09:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В 20:22 11 декабря в МЧС сообщили о пожаре в трехквартирном жилом доме на ул. Рабочей во Владимире.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту через 4 минуты после вызова. По предварительной информации, одна из квартир деревянного дома была нежилая, всего на момент возгорания в доме находились 5 человек, в том числе 1 ребенок. Они выбрались самостоятельно. Пожар локализовали в 20:33, а ликвидировали открытое горение в 20:47.

Огонь распространился на 152 "квадрата". Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара привлечено 36 человек и 9 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU