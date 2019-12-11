2019-12-11T13:24:40+03:00
Происшествия

Муромлянин убил приятеля деревянным стулом

Друзья 8 лет вместе строили дачный дом
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчины познакомились в 2011 году. И с тех пор один стал помогать другому в строительстве дачного дома в Селивановском районе. 20 апреля 2019 года, находясь на даче, после работы, мужчины выпили и поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. Муромлянин несколько раз ударил своего напарника деревянным стулом. Пострадавшего увезли в больницу, и в тот же день он умер. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь. Осужденному суд назначил 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»
Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке