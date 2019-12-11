Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Друзья 8 лет вместе строили дачный дом
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Мужчины познакомились в 2011 году. И с тех пор один стал помогать другому в строительстве дачного дома в Селивановском районе. 20 апреля 2019 года, находясь на даче, после работы, мужчины выпили и поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. Муромлянин несколько раз ударил своего напарника деревянным стулом. Пострадавшего увезли в больницу, и в тот же день он умер. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь. Осужденному суд назначил 7 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU