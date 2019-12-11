Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-11T12:19:31+03:00

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Житель Собинского района вел личное хозяйство, в котором содержал свиней. После того, как животным сделали прививки от африканской чумы, они стали умирать. Представители госорганов конфисковали и уже погибших свиней, и живых , но зараженных, оставив хозяину акт об утилизации. Но в документе была указана только часть изъятого имущества, за которое в дальнейшем собственник получил компенсацию. Фермер посчитал это несправедливым, и подал иск в суд о взыскании с департамента ветеринарии всей суммы за всех конфискованных животных, и живых, и мертвых. О какой денежной компенсации идет речь, не уточняется. Суд требование истца не удовлетворил. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, трупы зараженных свиней животными не считаются, и в акт утилизации павших четвероногих включать не обязаны. А это значит, что и компенсация за них не положена.

ИСТОЧНИК KP.RU