2019-12-11T12:19:31+03:00
Общество

Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»

У местного жителя от «чумки» погибли свиньи
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Собинского района вел личное хозяйство, в котором содержал свиней. После того, как животным сделали прививки от африканской чумы, они стали умирать. Представители госорганов конфисковали и уже погибших свиней, и живых , но зараженных, оставив хозяину акт об утилизации. Но в документе была указана только часть изъятого имущества, за которое в дальнейшем собственник получил компенсацию. Фермер посчитал это несправедливым, и подал иск в суд о взыскании с департамента ветеринарии всей суммы за всех конфискованных животных, и живых, и мертвых. О какой денежной компенсации идет речь, не уточняется. Суд требование истца не удовлетворил. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, трупы зараженных свиней животными не считаются, и в акт утилизации павших четвероногих включать не обязаны. А это значит, что и компенсация за них не положена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке