2019-12-10T10:05:39+03:00
Общество

Застройщик выплатит дольщикам из Мурома 1,6 миллиона рублей

Строительная компания нарушила сроки сдачи квартиры
Елена Масленникова
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В прокуратуру обратились муромские дольщики,которые рассказали,что заключили со строительной компанией договор о долевом участии. Согласно документу застройщик был обязан передать собственникам квартиру не позднее 10.01.2018 г., но затем перенес сроки ввода объекта на конец 2019 года. Прокуратура подала в суд на застройщика с требованием взыскать с него неустойку за нарушение сроков. Муромский суд эти требования удовлетворил. Застройщик теперь обязан выплатить собственникам квартиры 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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