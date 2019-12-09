Муромлянка подарила мошенникам около 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-09T18:06:14+03:00

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В декабре жертвой злоумышленников стала тридцатисемилетняя жительница Муромского района. Она попалась уже ставшую классической схему обмана: ей позвонили с мобильника, сообщили, что с ее счета пытаются списать деньги, предложили защитить банковскую от несанкционированного проникновения… Женщина, желавшая сохранить свои кровные, согласилась, и постепенно сообщила все данные карты. Из-за этого муромлянка лишилась 189 тысяч рублей. Как делятся владимирцы в соцсетях, в последнее время звонки от якобы службы безопасности банков коснулись многих. Как правило, звонившие сообщают о подозрительных попытках списать деньги, интересуются, интересуются последними покупками владельца карты и потом просят сообщить номер карты, пароль и код доступа. В полиции напоминают: сообщать информацию звонившим категорически не стоит, а вопросы банку можно задать по номер круглосуточной справочной службы, указанном на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU