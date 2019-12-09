В областной администрации ищут замену уходящей Марине Чекуновой

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-09T16:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Желающие занять место Марины Чекуновой, проработавшей в должности врио губернатора Владимирской области год, могут до 20 декабря подавать документы в комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области. Как сообщают в администрации региона, предпочтение при отборе отдадут кандидатам, имеющим высшее профессиональное образование в социальной сфере: образование, здравоохранение, культура и прочие, более десяти лет проработавшим на руководящих должностях в органах государственной власти в социальной сфере, а также обладающими опытом общественной и научной деятельности. Последний пункт, по мнению чиновников, будет свидетельствовать об интенсивности профессиональных контактов в социальной сфере. Собеседование с кандидатами , предварительно назначенное на 23 декабря, проведет специально сформированная комиссия под руководством губернатора. Претендентам на должность предложат рассказать о своих трудовых достижениях, а также о том, какую пользу они могут принести региону. Победителя конкурса определит лично глава региона буквально накануне нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU