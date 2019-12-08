2019-12-08T15:22:49+03:00
Звезды

Во Владимир привезут выставку, посвященную находкам в донских степях

Более 1500 предметов предстанут на суд публики
Алексей СУХОВ
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предоставлено ВСМЗ.предоставлено ВСМЗ.
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12 декабря в Музейном центре "Палаты" открывается выставка "Сокровища донских степей" из уникальной археологической коллекции Ростовского областного музея краеведения.

Донская земля исключительно богата памятниками археологии всех эпох: земледельцы и скотоводы-кочевники, "варвары" и представители античной цивилизации – все они в своё время жили на этой земле и оставили после себя уникальное культурно-историческое наследие. На выставке представлено искусство эпохи ранних кочевников – скифов и савромато-сарматов: золотые ожерелья, браслеты, перстни, бусы, монеты, оружие, украшения для конской упряжи, античная керамика – всего около 1500 предметов.

Стоимость билетов: 150-200 рублей. Адрес: улица Большая Московская, 58. Выставка продлится до 16.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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