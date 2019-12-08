2019-12-08T15:16:23+03:00
Звезды

Владимирскому театру кукол исполнилось 50 лет!

За 45 лет в театре поставлено более 130 спектаклей
Алексей СУХОВ
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Владимирский областной театр кукол отметил 50-летие. Он создан был в 1969 году. За 45 лет в театре поставлено более 130 спектаклей.

А всё начиналось с того, что в 1967 году при областной филармонии была организована кукольная группа, которая работала по области. Данный коллектив послужил основой для создания профессионального театра кукол. В 1973 году театр получил здание драматического театра на улице Гагарина, 7. Основу репертуара театра составляют произведения русской и мировой классики, русских народных сказок, фольклора и лучших авторов современной литературы. В театре 19 артистов (кукловодов), из них 4 заслуженных артиста РФ, 9 мастеров сцены, 3 заслуженных работника культуры РФ. Театра кукол имеет свои прекрасные мастерские, которые производят декорации и куклы разных конструкций.

В театре удачно сложился творческий коллектив. Среди актерского состава 50 процентов, которые служат театру от 25 до 40 лет. За последние годы в театр влилась талантливая молодежь. С их участием постановки спектаклей получили новое звучание, они становятся более пластичны, возрасла динамика и музыкально-хореографическая культура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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