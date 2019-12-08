В Судогодском районе полностью сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-08T12:35:19+03:00

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В деревне Гонобилово Судогодского района утром 8 декабря произошел в большом деревянном одноэтажно доме.

Спасателям о пожаре на улице Центральной сообщили в 7.04. К сожалению, к моменту приезда пожарных дом полыхал уже вовсю. И спасти его не было практически никакой возможности. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Однако пострадавших нет. Хозяева дюома покинули его до приезда спасателей. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU