В Судогодском районе полностью сгорел деревянный дом
Пожар произошел утром в деревне Гонобилово
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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В деревне Гонобилово Судогодского района утром 8 декабря произошел в большом деревянном одноэтажно доме.
Спасателям о пожаре на улице Центральной сообщили в 7.04. К сожалению, к моменту приезда пожарных дом полыхал уже вовсю. И спасти его не было практически никакой возможности. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Однако пострадавших нет. Хозяева дюома покинули его до приезда спасателей. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU