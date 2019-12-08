2019-12-08T12:27:19+03:00
Общество

Владимирские депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за продажу снюсов

А также в Заксобрании считают, что стоит увеличить штрафы
Алексей СУХОВ
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Осенью 2019 года сразу в нескольких регионах России власти начали охоту на никотиновые смеси - снюсы. На днях к борьбе с ними подключились и депутаты Заксобрания Владимирской области. Председатель ЗС Владимир Киселев рассказал, что к депутатам идет сейчас вал обращений от обеспокоенных родителей.

- Хотя, официально у нас не зарегистрировано пока ни одного случая отравления именно снюсом, но во Владимире эту смесь можно купить в свободной продаже, - сказал спикер ЗС. = Только на этой неделе я встречался с депутатом ГосДумы Анной Кувычко, которая приезжала к нам в город. 3 декабря она вместе с нашими ребятами из "Народного контроля" в магазине на проспекте Ленина увидела, как несовершеннолетние приобрели снюсы. Сейчас КоАПом за оптовую и розничную продажу насвая и снюса предусмотрены административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей на граждан, от 7 до 12 – на должностных лиц и от 40 до 60 - на юридических лиц. Мы предлагаем увеличить эти штрафы с 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 для должностных лиц и от 100 до 150 на юрлиц.

Также владимирские депутаты предлагаю ввести уголовную отвественность за продажу насвая или снюса. Наказание - исправительные работы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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