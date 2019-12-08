Ведущий "Адской кухни" Константин Ивлев выберет лучший владимирский Оливье

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-08T10:59:35+03:00

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10 декабря в городе Владимире пройдёт отборочный тур всероссийского конкурса на лучшие рецепты оливье и селедки под шубой для новогоднего стола. Выбирать победителя будет ведущий ток-шоу "Адская кухня" и "На Ножах" Константин Ивлев и его команда Ivlev Chef Channel.

Отборочный тур во Владимире стартует в 13.00 в доме культуры молодёжи (улица Мира, 55). Каждый участник должен разработать одно блюдо на выбор и представить его жюри в соответствии с прилагаемым рецептом:

- салат "Сельдь под шубой" (500 граммов);

- салат "Оливье" (500 граммов).

Каждый участник сам оплачивает расходы на продукты, использованные для приготовления блюда. Зарегистрироваться для участия можно на сайте GAZtrotour.ru или в день проведения конкурса с 12.00 до 13.00 непосредственно в ДК Молодежи у волонтеров. Справки по телефону: 8(4922)32-40-99 и 53-12-65.

ИСТОЧНИК KP.RU