2019-12-08T09:08:09+03:00
Спорт

Семь владимирских спортсменов отобрались на чемпионат России по греко-римской борьбе

Алексей СУХОВ
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Семь воспитанников владимирской областной СШОР по спортивной борьбе получили путевки на чемпионат России по итогам чемпионата ЦФО по греко-римской борьбе, который проходил с 3 по 5 декабря 2019 года в Рязани.

Первое место на соревнованиях заняли Роман Иванов (весовая категория «63 кг»), Абуязид Манцигов, который выступал в олимпийской весовой категории «77 кг», Ованес Сукиасян (весовая категория «82 кг») и Артур Саргсян (весовая категория «97 кг»).

Тембулат Абазов в весовой категории «82 кг» занял второе место. Шахбан Кебеков и Никита Метлин, вступавшие в весовых категориях «87 кг» и «97 кг» соответственно, стали обладателями бронзовых наград.

В общей сложности в соревнованиях участвовали около 110 спортсменов из всех регионов ЦФО. Владимирскую область представляли 13 человек. Чемпионат ЦФО являлся отборочным турниром на чемпионат России по греко-римской борьбе, который пройдет в Новосибирске с 15 по 20 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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