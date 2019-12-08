На создание набережной Клязьмы в Собинке нужен 31 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-08T09:04:43+03:00

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6 декабря губернатор Владимир Сипягин в рамках рабочей поездки по Собинскому району проинспектировал благоустройство набережной реки Клязьмы в Собинке.

Благоустройство набережной Клязьмы здесь реализуется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Первый этап работ уже завершён. Выложены дорожки и сделаны тротуары, установлены бортовые камни, водостоки, освещение и ограждения. Владимиру Сипягину показали, в каком состоянии находилось это общественное пространство до благоустройства, а также рассказали о планах на будущее.

Дальнейшее преображение набережной намечено на 2020 и 2021 год. Работы по благоустройству пройдут в два этапа. Планируется мощение дорожек брусчаткой, установка светильников и лавочек, устройство площадки для проведения мероприятий. Общая стоимость проекта превышает 31 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU