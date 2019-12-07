Губернатор встретился с инвестором "с двумя миллиардами в рюкзаке"

7 Дек. 21:11 2019-12-07T21:13:12+03:00

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Именно об этом инвесторе говорил депутат ЗакСобрания Андрей Маринин. Напомним, что бывший глава администрации города Лакинска обвинил Владимира Сипягина в том, что последний якобы не захотел встречаться с инвестором, готовым вложить два миллиарда рублей в экономику 33 региона. Но на днях в рамках рабочей поездки в Собинский район губернатор лично встретился с многообещающим владельцем "Лакинской мануфактуры" Мамедом Рагимовым.

- Мне не удавалось встретиться с бывшим губернатором. Я благодарен Вам, что Вы нашли время и приехали. Я готов рассказать о своих дальнейших намерениях относительно своего производства и очень рассчитываю на Вашу поддержку, - заявил Мамед Рагимов.

Когда-то "Лакинская мануфактура" была градообразующим предприятием. В 2014 году фабрика обанкротилась. В 2017 она была продана новому инвестору, который за два года так и не смог наладить производство и привести в надлежащее состояние здания, часть которых являются памятниками культурного наследия регионального значения. Кроме того, на территории фабрики находятся два объекта жизнеобеспечения: электростанция и котельная, которые снабжают жителей Лакинска теплом и электроэнергией.

- Сейчас нужно понять, какие планы у собственника. Во-первых, интересует развитие самого предприятия и приведение его в надлежащее состояние. "Лакинская Мануфактура" находится на федеральной трассе М-7, и на полуразрушенные здания смотрят все, кто проезжает мимо. Это недопустимо. Во-вторых, волнует техническое состояние и условия эксплуатации объектов жизнеобеспечения, - подчеркнул губернатор.

Инвестор пообещал 12 декабря предоставить план развития предприятия. В свою очередь, губернатор гарантировал собственнику поддержку в решении любых вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU