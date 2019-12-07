2019-12-07T16:32:37+03:00
Общество

В Лакинске построят новую взрослую поликлинику

Участок в 0.7 га под стройку выделили в новом жилом районе
Алена Смирнова
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В областном бюджете на 2020 год на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 8 млн рублей. Также уже подана заявка в Министерство здравоохранения на финансирование строительства поликлиники в рамках госпрограммы «Модернизация первичной медико-санитарной помощи».

В Лакинске больше 16 тысяч взрослого населения, не считая жителей прикрепленного сельского населения. Все они сейчас обслуживаются в поликлинике на улице Набережной: там врачей не хватает, а здание ветхое и расположено в далеком от жилых кварталов промышленном районе. Многим приходится ездить за медпомощью в Лакинск.

Разработку проектно-сметной документации планируют провести в ближайшее время, а поликлинику с дневным стационаром на 20 мест построить в 2021-22 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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